Мама Рабьо хочет, чтобы Адриен остался в «Марселе». «Милан» не смог связаться с Вероник (GdS)

Мама Адриена Рабьо препятствует переходу сына в «Милан».

Напомним, «Марсель» выставил полузащитника на трансфер после стычки с Джонатаном Роу в раздевалке. Сообщалось, что французский клуб хочет получить 15 миллионов евро.

По информации La Gazzetta dello Sport, «Милан» не смог напрямую связаться с Вероник Рабьо, представляющей интересы Адриена, чтобы озвучить предложение, которое ранее сделал через посредников – «россонери» готовы предложить хавбеку контракт минимум на 2 года с зарплатой 5-6 миллионов евро в год после уплаты налогов. Утверждается, что мама Рабьо не рассматривает возможность перехода в «Милан» и верит, что Адриен может остаться в «Марселе ».

«Марсель» дал понять, что хочет получить от Рабьо официальные извинения, желательно в письменной форме, однако на данный момент в клубе нет уверенности, что полузащитник пойдет навстречу. «Милан » продолжит попытки подписать футболиста в последние дни трансферного окна.