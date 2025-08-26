«Милан» контактировал с Рабьо. Аллегри попросил подписать хавбека «Марселя»
«Милан» хочет подписать Адриена Рабьо.
В последние часы итальянский клуб предпринимал конкретные шаги для осуществления трансфера полузащитника «Марселя» и контактировал с самим игроком, сообщает журналист Маттео Моретто.
О подписании 30-летнего футболиста попросил главный тренер «россонери» Массимилиано Аллегри, работавший с Рабьо в «Ювентусе».
Напомним, «Марсель» выставил Адриена на трансфер после стычки с Джонатаном Роу в раздевалке. Сообщалось, что французский клуб хочет получить 15 миллионов евро.
В прошлом сезоне Лиги 1 хавбек провел 29 матчей, отличившись 9 голами и 4 ассистами. Его статистика – здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Маттео Моретто
