«Милан» контактировал с Рабьо. Аллегри попросил подписать хавбека «Марселя»

«Милан» хочет подписать Адриена Рабьо.

В последние часы итальянский клуб предпринимал конкретные шаги для осуществления трансфера полузащитника «Марселя » и контактировал с самим игроком, сообщает журналист Маттео Моретто.

О подписании 30-летнего футболиста попросил главный тренер «россонери» Массимилиано Аллегри , работавший с Рабьо в «Ювентусе».

Напомним, «Марсель» выставил Адриена на трансфер после стычки с Джонатаном Роу в раздевалке. Сообщалось , что французский клуб хочет получить 15 миллионов евро.

В прошлом сезоне Лиги 1 хавбек провел 29 матчей, отличившись 9 голами и 4 ассистами. Его статистика – здесь .