Мама Рабьо связалась с «Миланом» насчет перехода Адриена. Официальных переговоров еще не было

Мама Адриена Рабьо ведет переговоры о переходе хавбека в «Милан».

«Марсель» ранее выставил полузащитника на трансфер после потасовки с его участием после матча Лиги 1 против «Ренна» (0:1).

По информации La Gazzetta dello Sport, Вероник, мама и агент футболиста, связалась с «Миланом », который выразил заинтересованность подписать Адриена Рабьо .

Официальных переговоров между сторонами еще нет, но окружение полузащитника проявило открытость в отношении итальянского клуба.

