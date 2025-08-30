Мама Рабьо связалась с «Миланом» насчет перехода Адриена. Официальных переговоров еще не было
Мама Адриена Рабьо ведет переговоры о переходе хавбека в «Милан».
«Марсель» ранее выставил полузащитника на трансфер после потасовки с его участием после матча Лиги 1 против «Ренна» (0:1).
По информации La Gazzetta dello Sport, Вероник, мама и агент футболиста, связалась с «Миланом», который выразил заинтересованность подписать Адриена Рабьо.
Официальных переговоров между сторонами еще нет, но окружение полузащитника проявило открытость в отношении итальянского клуба.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: La Gazzetta dello Sport
