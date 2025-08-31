  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Барко после 2:1 с «Сочи»: «Неидеально начал сезон не только «Спартак», но и другие команды. Сейчас можно сказать, что мы нащупали свою игру»
27

Барко после 2:1 с «Сочи»: «Неидеально начал сезон не только «Спартак», но и другие команды. Сейчас можно сказать, что мы нащупали свою игру»

Эсекиэль Барко сказал, что «Спартак» нащупал свою игру.

26-летний аргентинский полузащитник принес московскому клубу победу в матче 7-го тура Мир РПЛ с «Сочи» (2:1), сделав дубль с пенальти. 

Победа стала для красно-белых 3-й подряд после 4-матчевой безвыигрышной серии. 

«Начали [сезон] мы, конечно, неидеально. Но так начал не только «Спартак», но и другие команды.

Сейчас мы выиграли несколько матчей подряд, поэтому да, можно сказать, что мы нащупали свою игру», – сказал Барко.

Победа «Спартака» на 97-й! Удаление Умярова отменили, дубль Барко – со спорных пенальти

«Ливерпуль» против «Арсенала». Кто победит в топ-матче АПЛ?10744 голоса
ЛиверпульЛиверпуль
Будет ничьяпремьер-лига Англия
АрсеналАрсенал
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: ТАСС
logoпремьер-лига Россия
logoСпартак
logoЭсекиэль Барко
logoСочи
ТАСС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Галактионов о судействе Карасева: «За две минуты отменен гол «Локо», потом идет пенальти в наши ворота – это больно, сложно и неприятно. Главный вопрос – в мяче, которого нас лишили»
611 минут назад
Экс-арбитр Федотов об отмене гола Кисляка из-за фола Жоао Виктора: «Правильное решение. Кордобе не дали продвинуться к мячу – дальше пошла вертикальная атака»
16 минут назад
Кордоба получил красную, пнув мяч в Мойзеса и шипами зацепив руку защитника ЦСКА. Возмущенный форвард «Краснодара» дважды ударил по двери в подтрибунке
6717 минут назадФото
Чемпионат Италии. «Ювентус» в гостях у «Дженоа», «Интер» встречается с «Удинезе»
4318 минут назадLive
«Бавария» сделала предложение по аренде Лукмана с правом выкупа. «Аталанта» настаивает на продаже или обязательном выкупе нападающего
429 минут назад
ЦСКА – «Краснодар». 1:1 – Кордоба удален за пинок мяча в сторону Мойзеса, один из голов Кисляка отменили! Онлайн-трансляция
51829 минут назадLive
Шерки пропустит два месяца из-за разрыва квадрицепса. Вместо игрока «Сити» в сборную Франции впервые вызван Экитике
833 минуты назад
У Сперцяна 12 (4+8) очков в 7 матчах сезона РПЛ – больше всех. Хавбек «Краснодара» ассистировал Кордобе в игре с ЦСКА
240 минут назад
Гвардиола про 1:2 с «Брайтоном»: «Ман Сити» был хорош первый час, но гол все изменил. Мы забыли, что надо пасовать, и делали только забросы вперед»
2646 минут назад
Внутриком – это душа компании. Нам нужен лид, который не даст ей угаснуть никогда – приходите работать в Спортс’’!
49 минут назадВакансия
Ко всем новостям
Последние новости
Лино вызван в сборную Бразилии вместо травмированного Куньи
1 минуту назад
Слуцкий после 0:1 от «Уханя»: «Душераздирающее поражение. Оборонительная тактика соперника не позволяла нам создавать шансы, гол соперника нас очень огорчил»
212 минут назадВидео
«Динамо» Махачкала – «Динамо» Москва. Миранчук и Сергеев в старте. Онлайн-трансляция начнется в 20:30
1417 минут назад
«Дженоа» – «Ювентус». Дэвид и Йылдыз играют. Онлайн-трансляция
318 минут назадLive
«Милан» и «Рома» обсуждают обмен Хименеса и Довбика в форме аренд. Мексиканец согласен на переход
120 минут назад
«Боруссия» Дортмунд – «Унион». 1:0 – Гирасси открыл счет. Онлайн-трансляция
136 минут назадLive
Адиев о 2:2 с «Локомотивом»: «Хорошо, что в концовке хотя бы ничью вытащили. Был спорный момент, когда судья не поставил пенальти на Ахметове»
749 минут назад
Талалаев о 2:0: «Момент в 1-м тайме, во 2-м Дзюба попал в штангу – все, что создал «Акрон». У «Балтики» не получалось более по‑футбольному выходить в атаку. Хорошо, что есть легионеры»
853 минуты назад
Салиба из-за травмы ноги заменен на 5-й минуте игры с «Ливерпулем»
1055 минут назад
Чемпионат Германии. «Боруссия» Дортмунд против «Униона», «Вольфсбург» и «Майнц» сыграли вничью
25сегодня, 15:35Live