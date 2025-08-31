Барко после 2:1 с «Сочи»: «Неидеально начал сезон не только «Спартак», но и другие команды. Сейчас можно сказать, что мы нащупали свою игру»

Эсекиэль Барко сказал, что «Спартак» нащупал свою игру.

26-летний аргентинский полузащитник принес московскому клубу победу в матче 7-го тура Мир РПЛ с «Сочи » (2:1), сделав дубль с пенальти.

Победа стала для красно-белых 3-й подряд после 4-матчевой безвыигрышной серии.

«Начали [сезон] мы, конечно, неидеально. Но так начал не только «Спартак», но и другие команды.

Сейчас мы выиграли несколько матчей подряд, поэтому да, можно сказать, что мы нащупали свою игру», – сказал Барко.

Победа «Спартака» на 97-й! Удаление Умярова отменили, дубль Барко – со спорных пенальти