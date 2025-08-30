У «Спартака» 3 победы, 2 ничьих и 2 поражения в сезоне РПЛ. Дальше – матч с «Динамо»
«Спартак» выиграл третий матч в Мир РПЛ.
Сегодня команда Деяна Станковича обыграла «Сочи» со счетом 2:1 в 7-м туре чемпионата России.
Теперь на счету красно-белых 3 победы, 2 ничьих и 2 поражения в текущем розыгрыше турнира. В данный момент они идут шестыми в таблице.
13 сентября «Спартак» сыграет с «Динамо» в 8-м туре лиги.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
