У «Спартака» 3 победы, 2 ничьих и 2 поражения в сезоне РПЛ. Дальше – матч с «Динамо»

«Спартак» выиграл третий матч в Мир РПЛ.

Сегодня команда Деяна Станковича обыграла «Сочи » со счетом 2:1 в 7-м туре чемпионата России.

Теперь на счету красно-белых 3 победы, 2 ничьих и 2 поражения в текущем розыгрыше турнира. В данный момент они идут шестыми в таблице.

13 сентября «Спартак » сыграет с «Динамо» в 8-м туре лиги.