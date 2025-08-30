У Кейна 8 (6+2) очков в 4 матчах сезона за «Баварию», у Диаса – 3+2
Луис Диас забил 3-й гол за «Баварию».
Колумбийский вингер поразил ворота «Аугсбурга» в матче 2-го тура Бундеслиги (3:1, второй тайм). Диас проводит 4-ю игру в составе мюнхенского клуба, на его счету теперь 3 мяча и 2 результативных паса.
Харри Кейн в этом матче отдал две голевые передачи – на Сержа Гнабри и Майкла Олисе. Всего на счету 32-летнего англичанина 6 голов и 2 ассиста в 4 матчах текущего сезона.
Подробную статистику Диаса можно найти здесь, Кейна – здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
