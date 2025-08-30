У Кейна 8 (6+2) очков в 4 матчах сезона за «Баварию», у Диаса – 3+2

Луис Диас забил 3-й гол за «Баварию».

Колумбийский вингер поразил ворота «Аугсбурга » в матче 2-го тура Бундеслиги (3:1, второй тайм). Диас проводит 4-ю игру в составе мюнхенского клуба, на его счету теперь 3 мяча и 2 результативных паса.

Харри Кейн в этом матче отдал две голевые передачи – на Сержа Гнабри и Майкла Олисе . Всего на счету 32-летнего англичанина 6 голов и 2 ассиста в 4 матчах текущего сезона.

Подробную статистику Диаса можно найти здесь , Кейна – здесь .