Шпилевский о 0:2 с «Зенитом»: «Лучшая игра «Пари НН» по содержанию за все время. Эти глупые ошибки при стандартах… Так нельзя проигрывать»

Алексей Шпилевский доволен игрой «Пари НН» против «Зенита».

Нижегородцы уступили «Зениту » на выезде в 7-м туре Мир РПЛ (0:2).

– Я похвалил ребят за игру. Это была самая лучшая игра по содержанию наша за все время. Мы играли против одной из лучших команд России на выезде.

Можно хвалить за содержание, но пропустили голы после двух стандартных положений. Я горжусь ребятами. Но нам главное – держать уровень и концентрацию. Эти глупые ошибки при стандартах… Так нельзя проигрывать. С такой игрой так давать себя в обиду нельзя.

– Что с травмированным Весино (был заменен в первом тайме – Спортс’‘)?

– Получил травму. Не могу сказать пока, насколько она серьезная.

– Команда вышла на матч с очень хорошим настроем.

– Конечно, имя соперника не должно быть мотивацией. На каждый матч мы должны выходить с такой мотивацией. Тогда придет результат, – сказал главный тренер «Пари НН ».