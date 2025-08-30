  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Шпилевский о 0:2 с «Зенитом»: «Лучшая игра «Пари НН» по содержанию за все время. Эти глупые ошибки при стандартах… Так нельзя проигрывать»
8

Шпилевский о 0:2 с «Зенитом»: «Лучшая игра «Пари НН» по содержанию за все время. Эти глупые ошибки при стандартах… Так нельзя проигрывать»

Алексей Шпилевский доволен игрой «Пари НН» против «Зенита».

Нижегородцы уступили «Зениту» на выезде в 7-м туре Мир РПЛ (0:2). 

– Я похвалил ребят за игру. Это была самая лучшая игра по содержанию наша за все время. Мы играли против одной из лучших команд России на выезде.

Можно хвалить за содержание, но пропустили голы после двух стандартных положений. Я горжусь ребятами. Но нам главное – держать уровень и концентрацию. Эти глупые ошибки при стандартах… Так нельзя проигрывать. С такой игрой так давать себя в обиду нельзя.

Что с травмированным Весино (был заменен в первом тайме – Спортс’‘)?

– Получил травму. Не могу сказать пока, насколько она серьезная.

Команда вышла на матч с очень хорошим настроем.

– Конечно, имя соперника не должно быть мотивацией. На каждый матч мы должны выходить с такой мотивацией. Тогда придет результат, – сказал главный тренер «Пари НН». 

«Ливерпуль» против «Арсенала». Кто победит в топ-матче АПЛ?8812 голосов
ЛиверпульЛиверпуль
Будет ничьяпремьер-лига Англия
АрсеналАрсенал
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
logoПари НН
logoпремьер-лига Россия
logoЗенит
logoМатч ТВ
logoАлексей Шпилевский
logoТьяго Весино
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Семак о 2:0 с «Пари НН»: «Трудовая, хорошая победа. «Зенит» создал достаточное количество моментов и надежно сыграл в обороне»
12вчера, 16:26
«Пари НН» проиграл 6 из 7 матчей в РПЛ и идет 15-м
3вчера, 15:51
Главные новости
Победы «Зенита», «Спартака», «Реала» и «МЮ», Зырянов сменил Медведева, 39+10 Йокича и 39+8+9 Дончича, поул Пиастри и другие новости
45 минут назад
Чемпионат России. ЦСКА против «Краснодара», «Локомотив» примет «Крылья», «Динамо» Москва в гостях у «Динамо» Махачкала
1402сегодня, 05:15
Мостовой о пенальти в ворота «Сочи» на 94-й минуте: «Пока защитники такое делают, «Спартак», «Зенит», «Динамо», «Локомотив», ЦСКА будут наверху. Как так можно?! Вы взрослые люди»
24сегодня, 04:58
Алонсо о 2:1 с «Мальоркой»: «Благодаря командному духу «Реал» переломил ход матча. Гол Гюлера во втором тайме позволил бы нам доминировать, но судья решил по-своему»
10сегодня, 04:34
Гендиректор «Спартака» о слухах про отставку Станковича: «Бессмысленно комментировать это. На данный момент он наш тренер. Разочарованы стартом, результат начинает выправляться»
16сегодня, 03:58
«Ливерпуль» – «Арсенал»: с каким счетом закончится главный матч тура в АПЛ?
сегодня, 03:50Тесты и игры
Барко после 2:1 с «Сочи»: «Неидеально начал сезон не только «Спартак», но и другие команды. Сейчас можно сказать, что мы нащупали свою игру»
17сегодня, 03:34
У Шапи нет голов и ассистов в последних 10 матчах за «Канзас» в МЛС. В 28 играх сезона на его счету 2+4
7сегодня, 03:10
Пеп об игре «Сити»: «После 18 трофеев и 4 АПЛ подряд я изменю свой стиль, конечно. Никогда! Обожаю перекатывать мяч тысячу миллионов скучных передач»
78вчера, 22:02
«Бенфика» арендовала Судакова у «Шахтера» за 6,75 млн евро с обязательным выкупом за 20,25+5 млн. Украинский клуб получит 25% от суммы перепродажи
30вчера, 21:59Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Президент «Ингульца» о работе Андрея Шевченко во главе УАФ: «Мы дожили до того, что от Украины никого нет в ЛЧ. Нас в рейтингах Россия перегоняет, которая даже не играет»
220 минут назад
«Акрон» – «Балтика». Онлайн-трансляция начнется в 13:30
30 минут назад
ПСВ купил форварда Боаду у «Монако» за 800 тысяч евро на фоне травмы Плеа. У Майрона 9 голов в 19 матчах в Бундеслиге за «Бохум» в прошлом сезоне
440 минут назад
Первая лига. «Урал» примет лидера таблицы «Факел»
69сегодня, 05:05
Умяров о 2:1 с «Сочи»: «По качеству игры это один из самых худших матчей «Спартака» в этом сезоне. После забитого мяча что-то произошло – все расслабились»
8сегодня, 04:46
Морено близок к увольнению из «Сочи». Клуб обсуждает варианты замены тренера («СЭ»)
5сегодня, 04:22
Хадсон-Одои продлил контракт с «Ноттингем Форест» до 2028 года: «Здесь мой дом, я наслаждался каждым моментом. Переезд сюда помог мне во всем»
сегодня, 03:46Фото
«Рейнджерс» купили Бояна Миовски у «Жироны» за 2,6+1,6 млн фунтов. Форвард забил 44 мяча за «Абердин» за 2 сезона в Шотландии
2сегодня, 03:22Фото
МЛС. «Атланта» Миранчука обыграла «Нэшвилл», «Канзас-Сити» Шапи забил 4 мяча «Колорадо»
2сегодня, 02:55
Чемпионат Португалии. «Порту» обыграл «Спортинг» в гостях и возглавил таблицу
вчера, 21:36