«Пари НН» проиграл 6 из 7 матчей в РПЛ и идет 15-м

«Пари НН» проиграл 6 из 7 матчей сезона Мир РПЛ.

Команда Алексея Шпилевского на выезде уступила «Зениту » (0:2) в 7-м туре чемпионата России.

К текущему моменту в активе нижегородцев 3 набранных очка. Команда занимает 15-е место в турнирной таблице. Единственная победа была над махачкалинским «Динамо» (2:0) в 5-м туре.

В следующем туре «Пари НН » сыграет с «Оренбургом» в Саранске. Встреча пройдет 13 сентября.