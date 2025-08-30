«Пари НН» проиграл 6 из 7 матчей в РПЛ и идет 15-м
«Пари НН» проиграл 6 из 7 матчей сезона Мир РПЛ.
Команда Алексея Шпилевского на выезде уступила «Зениту» (0:2) в 7-м туре чемпионата России.
К текущему моменту в активе нижегородцев 3 набранных очка. Команда занимает 15-е место в турнирной таблице. Единственная победа была над махачкалинским «Динамо» (2:0) в 5-м туре.
В следующем туре «Пари НН» сыграет с «Оренбургом» в Саранске. Встреча пройдет 13 сентября.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
