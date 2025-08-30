Черданцев о «Спартаке»: «Когда тренер скачет, как газель, этот дискомфорт передается игрокам. Сейчас Станкович настолько на спокойняке, перестали истерить, Дуарте стал богом обороны»

Георгий Черданцев выделил изменения в поведении Деяна Станковича.

На прошлой неделе в матче 6-го тура Мир РПЛ «Спартак » на выезде обыграл «Рубин » (2:0).

«Круто. Спартаковцы на самом деле именно выиграли. Не ожидал, что «Рубин» именно по игре уступит. Очень странно, ведь казанский клуб в начале сезона выглядел очень прилично. Команда, которая хочет многого, не должна отпускать такие матчи, особенно на своем поле.

А «Спартак» – мне кажется, со Станковичем что-то произошло. Он стал настолько спокоен. То ли для себя принял решение – не знаю, уйти в конце сезона… Это спокойствие команде передалось. Перестали истерить.

Все эти эскапады сто процентов влияют на игроков. Когда у тебя тренер скачет, как газель, в технической зоне, это передается футболистам, и это дискомфорт. А сейчас он настолько на спокойняке. Дуарте стал богом обороны», – сказал комментатор «Матч ТВ».