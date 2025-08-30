Маркиньос и Мартинс не сыграют с «Сочи». Игроки «Спартака» восстанавливаются после травм

Кристофер Мартинс и Маркиньос не сыграют против «Сочи».

«Кристофер Мартинс и Маркиньос восстанавливаются после повреждений», – сообщили в «Спартаке ».

Игра «Спартак» – «Сочи» пройдет на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Начало – в 18:30 по московскому времени.