Маркиньос и Мартинс не сыграют с «Сочи». Игроки «Спартака» восстанавливаются после травм
Кристофер Мартинс и Маркиньос не сыграют против «Сочи».
«Кристофер Мартинс и Маркиньос восстанавливаются после повреждений», – сообщили в «Спартаке».
Игра «Спартак» – «Сочи» пройдет на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Начало – в 18:30 по московскому времени.
Источник: телеграм-канал «Спартака»
