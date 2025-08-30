Кин продлил контракт с «Фиорентиной» до 2029-го. Мойзе – второй бомбардир прошлого сезона Серии А

Мойзе Кин продлил контракт с «Фиорентиной».

25-летний форвард подписал соглашение до 2029 года.

Кин выступает за «Фиорентину» с 2024 года, куда перешел из «Ювентуса». В прошлом сезоне он стал вторым бомбардиром Серии А, забив 19 голов.