Кин продлил контракт с «Фиорентиной» до 2029-го. Мойзе – второй бомбардир прошлого сезона Серии А
Мойзе Кин продлил контракт с «Фиорентиной».
25-летний форвард подписал соглашение до 2029 года.
Кин выступает за «Фиорентину» с 2024 года, куда перешел из «Ювентуса». В прошлом сезоне он стал вторым бомбардиром Серии А, забив 19 голов.
Источник: сайт «Фиорентины»
