  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Кин отказался от переезда в Саудовскую Аравию, где ему предлагали 15 млн евро в год. Зарплата Мойзе по новому контракту с «Фиорентиной» может вырасти до 4 млн
4

Кин отказался от переезда в Саудовскую Аравию, где ему предлагали 15 млн евро в год. Зарплата Мойзе по новому контракту с «Фиорентиной» может вырасти до 4 млн

Мойзе Кин отказался от переезда в Саудовскую Аравию.

За два дня до завершения действия пункта о сумме отступных в 52 млн евро форвард «Фиорентины» вместе со своим агентом Алессандро Луччи принял решение продолжать карьеру в Европе.

На 25-летнего итальянца в течение нескольких недель претендовала «Аль-Кадисия». Саудовский клуб предложил Кину зарплату 15 млн евро в год и готов был выплатить «Фиорентине» его отступные.

В последнее время интерес к Мойзе также проявил «Аль-Хилаль», но игрок решил, что сейчас не время для переезда в Саудовскую Аравию.

Ранее сообщалось, что в Европе вторым бомбардиром Серии А, забившим 19 голов в прошлом сезоне, интересуется «Манчестер Юнайтед».

Как утверждает Джанлука Ди Марцио, ближайшие дни могут внести ясность в будущее Кина. 15 июля клуб из Флоренции может начать переговоры о новом контракте с нападающим. Зарплата бывшего футболиста «Ювентуса» и «ПСЖ» может вырасти с 2,2 млн евро в год до 4 млн.

«Оренбург» взяли в РПЛ на место «Торпедо» – справедливо?9624 голоса
ДаОренбург
Нет, надо было «Урал»Урал
Вот бы лигу из 15 командпремьер-лига Россия
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
logoМойзе Кин
logoДжанлука Ди Марцио
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoФиорентина
logoАль-Кадисия
возможные трансферы
logoАль-Хилаль
logoсерия А Италия
деньги
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«МЮ» предлагали подписать Варди, Калверт-Льюина и Уилсона свободными агентами. Вратарь «Ботафого» Джон Виктор находится в шорт-листе клуба
228 июля, 14:05
«МЮ» и «Арсенал» интересуются Тюрамом. Отступные форварда «Интера» – 85 млн евро, миланцы рассматривают Кина ему на замену (Il Giorno)
234 июля, 21:25
«Аль-Кадисия» предложила Кину 15 млн евро в год и готова выплатить «Фиорентине» 52 млн отступных
123 июня, 21:46
«МЮ» интересуется Кином «активнее, чем прежде». Отступные за 2-го бомбардира Серии А – 52 млн евро
2023 июня, 16:05
Мактоминей, Кин, Ндойе, Леони подорожали больше всех в Серии А – на 10 млн евро. Димарко, Влахович, Луис, Консейсау, Хименес – наиболее подешевевшие (Transfermarkt)
1218 июня, 11:59
Главные новости
«Палмер — лучший в мире. Он творит волшебство». Вратарь «Челси» Санчес о хавбеке
1315 минут назад
«Челси» разнес «ПСЖ» в финале КЧМ, Синнер – чемпион «Уимблдона», Жерсон перешел в «Зенит», звезды НХЛ разгромили команду КХЛ, скандал на дне рождения Ямаля и другие новости
14сегодня, 06:10
«Реал» сегодня объявит о возвращении Каррераса из «Бенфики» за 50 млн евро. Презентация защитника – во вторник
10сегодня, 05:56
Гендиректор «Спартака»: «Выводы сделаны. Рассчитываем, что в новом сезоне добьемся большего»
65сегодня, 05:00
Гюсто о победе в КЧМ: «С тех пор, как «Челси» начал новый проект, нас не особо-то уважали. Мы доказали, что можем тягаться с топ-клубами»
22сегодня, 04:32
Энрике о том, что схватил за горло и лицо Жоао Педро: «Он толкнул меня, я его коснулся, и он упал»
53сегодня, 03:33
Коваленко переходит в «Сочи» из «Оренбурга». У «Зенита» есть право обратного выкупа хавбека (Иван Карпов)
46сегодня, 03:18
Энрике о потасовке «ПСЖ» с «Челси»: «Я пытался разнять. Увидел, что Мареска толкал игроков, а другие толкали его. Нужно избегать таких ситуаций»
32сегодня, 02:27
Энрике о 0:3 «ПСЖ» в финале КЧМ: «Здесь нет проигравших, я вице-чемпион. Лузер – тот, кто не поднимается после поражений. Нужно проанализировать произошедшее»
18сегодня, 01:53
Жоао Педро о стычке с Луисом Энрике: «ПСЖ» не умеет проигрывать. Я пошел защищать Андрея Сантоса, соперники окружили его»
66вчера, 23:16
Ко всем новостям
Последние новости
Хомуха о переподписании Даку: «Рубин» может побороться за место в топ-6. Мирлинд делает разницу на поле, команда сыгранная»
330 минут назад
Станкович о готовности Угальде: «Полноценной тренировки в «Спартаке» не было ни одной. В целом он в хорошей форме»
244 минуты назад
Агент о том, что Самошникова предложили «Зениту»: «Нечего комментировать. У Ильи все хорошо в «Локомотиве»
557 минут назад
Замгендиректора «Крыльев» о назначении Адиева: «Нужен был человек, который будет помогать раскрывать игроков и добиваться результатов в условиях финансовых ограничений»
5сегодня, 05:34
«Это самое крутое, что мы видели за последний месяц». Радимов об ассисте Барриоса головой лежа в матче с «Войводиной»
7сегодня, 05:19
Тренер «Войводины»: «Мы заинтересованы в молодых игроках «Зенита», которым не хватает практики»
5сегодня, 04:46
Экс-защитник «Локо» и «Боавишты» Лысцов перешел в «Шинник»
2сегодня, 04:11
Пименов о задаче «Крыльев» занять 8-е место: «Будет сложно, но без амбиций не будем двигаться вперед. В том, что бюджет снизился вдвое, ничего страшного нет»
2сегодня, 03:53
Жоао Педро заплакал после 3:0 с «ПСЖ»: «Я забил два гола в полуфинале, один – в финале. Это непостижимо»
11сегодня, 02:59
Мор о Заболотном против сербского «Спартака»: «Можно поставить троечку за то, что забил. А в целом из игры выпадал»
8сегодня, 02:41