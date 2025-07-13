Кин отказался от переезда в Саудовскую Аравию, где ему предлагали 15 млн евро в год. Зарплата Мойзе по новому контракту с «Фиорентиной» может вырасти до 4 млн

Мойзе Кин отказался от переезда в Саудовскую Аравию.

За два дня до завершения действия пункта о сумме отступных в 52 млн евро форвард «Фиорентины» вместе со своим агентом Алессандро Луччи принял решение продолжать карьеру в Европе.

На 25-летнего итальянца в течение нескольких недель претендовала «Аль-Кадисия ». Саудовский клуб предложил Кину зарплату 15 млн евро в год и готов был выплатить «Фиорентине» его отступные.

В последнее время интерес к Мойзе также проявил «Аль-Хилаль », но игрок решил, что сейчас не время для переезда в Саудовскую Аравию.

Ранее сообщалось , что в Европе вторым бомбардиром Серии А, забившим 19 голов в прошлом сезоне, интересуется «Манчестер Юнайтед».

Как утверждает Джанлука Ди Марцио , ближайшие дни могут внести ясность в будущее Кина. 15 июля клуб из Флоренции может начать переговоры о новом контракте с нападающим. Зарплата бывшего футболиста «Ювентуса» и «ПСЖ» может вырасти с 2,2 млн евро в год до 4 млн.