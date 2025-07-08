«МЮ» предлагали подписать Варди, Калверт-Льюина и Уилсона свободными агентами. Вратарь «Ботафого» Джон Виктор находится в шорт-листе клуба

«МЮ» предлагали подписать Джейми Варди.

Как сообщает The Athletic, «Манчестер Юнайтед» следит за форвардом «Фиорентины» Мойзе Кином , отступные которого в размере 52 млн евро действуют до 15 июля. Среди клубов АПЛ именно манкунианцы проявляют наибольший интерес к 25-летнему форварду сборной Италии, который также интересен клубам из Саудовской Аравии.

В ходе обсуждения аренды Маркуса Рэшфорда с «Астон Виллой » поднималась тема возможного перехода Олли Уоткинса . Также «Манчестер Юнайтед » связывался с «Айнтрахтом» по поводу Юго Экитике. Переход Виктора Дьокереша маловероятен – форвард «Спортинга» на продвинутой стадии переговоров с «Арсеналом».

По данным источника, «МЮ» также предлагали несколько свободных агентов, включая Доминика Калверт-Льюина, Джейми Варди и Каллума Уилсона. Однако к этим вариантам могут вернуться лишь ближе к закрытию трансферного окна, если не удастся подписать главные цели.

Есть вероятность, что «Юнайтед» подпишет еще одного вратаря. В шорт-листе находится 29-летний Джон Виктор из «Ботафого». Кроме того, главный тренер манкунианцев Рубен Аморим заинтересован в усилении полузащиты. Сообщается, что «МЮ» проявляет интерес к хавбеку «Валенсии» Хави Герре, но испанский клуб пока не получил никаких официальных уведомлений.