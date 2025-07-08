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«МЮ» предлагали подписать Варди, Калверт-Льюина и Уилсона свободными агентами. Вратарь «Ботафого» Джон Виктор находится в шорт-листе клуба

«МЮ» предлагали подписать Джейми Варди.

Как сообщает The Athletic, «Манчестер Юнайтед» следит за форвардом «Фиорентины» Мойзе Кином, отступные которого в размере 52 млн евро действуют до 15 июля. Среди клубов АПЛ именно манкунианцы проявляют наибольший интерес к 25-летнему форварду сборной Италии, который также интересен клубам из Саудовской Аравии.

В ходе обсуждения аренды Маркуса Рэшфорда с «Астон Виллой» поднималась тема возможного перехода Олли Уоткинса. Также «Манчестер Юнайтед» связывался с «Айнтрахтом» по поводу Юго Экитике. Переход Виктора Дьокереша маловероятен – форвард «Спортинга» на продвинутой стадии переговоров с «Арсеналом». 

По данным источника, «МЮ» также предлагали несколько свободных агентов, включая Доминика Калверт-Льюина, Джейми Варди и Каллума Уилсона. Однако к этим вариантам могут вернуться лишь ближе к закрытию трансферного окна, если не удастся подписать главные цели.

Есть вероятность, что «Юнайтед» подпишет еще одного вратаря. В шорт-листе находится 29-летний Джон Виктор из «Ботафого». Кроме того, главный тренер манкунианцев Рубен Аморим заинтересован в усилении полузащиты. Сообщается, что «МЮ» проявляет интерес к хавбеку «Валенсии» Хави Герре, но испанский клуб пока не получил никаких официальных уведомлений.

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Реал МадридРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: The Athletic
logoМанчестер Юнайтед
logoпремьер-лига Англия
logoвысшая лига Бразилия
logoДжейми Варди
logoбундеслига Германия
возможные трансферы
logoДжон Виктор
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoсерия А Италия
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logoАйнтрахт Франкфурт
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logoДоминик Калверт-Льюин
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logoМойзе Кин
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logoНьюкасл
logoЮго Экитике
logoвысшая лига Португалия
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logoВиктор Дьокереш
logoВаленсия
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