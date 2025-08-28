Нкунку прилетел в Италию. «Милан» покупает хавбека «Челси» за 37+5 млн евро
Кристофер Нкунку в ближайшее время станет футболистом «Милана».
Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что полузащитник «Челси» прилетел в Италию.
«Россонери» заплатят за француза 37 млн евро, еще 5 млн предусмотрены в качестве бонусов. Также «Милан» отдаст часть суммы в случае перепродажи игрока.
В прошлом сезоне Нкунку провел 27 матчей в АПЛ и забил 3 гола. Подробно со статистикой 27-летнего игрока можно ознакомиться здесь.
Да
Нет
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер журналиста Фабрицио Романо
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости