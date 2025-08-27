Генич о Карпине: «У Алонсо в Леверкузене поначалу не получилось, а в итоге стал чемпионом. И есть ощущение, что «Динамо» нужен вратарь, Лунев что-то растрынделся про совмещение»
– Уверен, что ситуацию они выправят. Карпина можно сравнить с Алонсо в Леверкузене, где поначалу ничего не получилось, а в итоге стал чемпионом. И в «Ростове» у Карпина тоже поначалу результаты были неудовлетворительные. А потом бац – и боролись за призовую тройку.
– Нет ощущения, что нужен и голкипер?
– Есть. Казалось, что они закрыли позицию Луневым, но он что-то растрынделся про совмещение.
– И правильно он все говорил.
– Говорил-то, может, и правильно. Но такие вещи надо оставлять внутри команды. Может, и новые требования к вратарям…
Это как история с Лантратовым, когда в «Химки» пришел Спартак Артурович. Сейчас от Лунева требуют больше разыгрывать мяч. Может быть, ему это некомфортно. Но стоит вообще или нет к нему предъявлять претензии за игру ногами по тем требованиям, которые есть у Карпина. Как вратарь на линии – к Андрею нет вопросов. Как игрок разыгрывающий – наверное, есть. И не только к нему, но вообще к игрокам команды – как подстраиваются, чтобы были варианты, – сказал комментатор «Матч ТВ».