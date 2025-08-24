6:0 – крупнейшая победа «Краснодара» в РПЛ. С таким же счетом «быкам» проигрывали «Химки» и «Урал»
«Краснодар» разгромил в гостях «Крылья Советов» (6:0) в 6-м туре Мир РПЛ.
Это крупнейшая победа «быков» в чемпионате России. С таким же счетом «Краснодар» разгромил «Химки» в 2023-м и «Урал» в 2016-м.
В прематче «быки» котировались явными фаворитами за 1.79. Максимальная фора в линии была (-3,5) – с коэффициентом 15.00.
