«Рома» подписала защитника «Легии» Зелковского до 2030 года. Рост защитника – 194 см, сумма трансфера – 6 млн евро

«Рома» подписала защитника «Легии» Яна Зелковского до 2030 года.

По данным инсайдера Николо Скира, сумма трансфера за 20-летнего игрока (рост – 194 см) составила 6 млн евро.

Польский клуб также получил право на 10% от суммы возможной перепродажи футболиста.

В прошлом сезоне чемпионата Польши Зелковски провел 19 матчей. Его статистику можно найти здесь .

Фото: сайт «Ромы».