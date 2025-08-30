«Рома» подписала защитника «Легии» Зелковского до 2030 года. Рост защитника – 194 см, сумма трансфера – 6 млн евро
«Рома» подписала защитника «Легии» Яна Зелковского до 2030 года.
По данным инсайдера Николо Скира, сумма трансфера за 20-летнего игрока (рост – 194 см) составила 6 млн евро.
Польский клуб также получил право на 10% от суммы возможной перепродажи футболиста.
В прошлом сезоне чемпионата Польши Зелковски провел 19 матчей. Его статистику можно найти здесь.
Фото: сайт «Ромы».
Ливерпуль
Будет ничья
Арсенал
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт «Ромы»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости