«МЮ» предлагал Онана «Вест Хэму». Лондонцы отказались от аренды камерунца, считая, что он не лучше их вратарей (Daily Mail)

«Манчестер Юнайтед» пытался отдать Андре Онана в аренду.

Как сообщает Daily Mail, манкунианцы предлагали подписать вратаря «Вест Хэму ».

Лондонцы ответили отказом, поскольку считают, что камерунец не сильнее ни Альфонса Ареоля , ни Мадса Хермансена – нынешних голкиперов команды.

В то же время интерес к усилению этой позиции у «Вест Хэма» есть, клуб рассматривает другие кандидатуры.