«МЮ» предлагал Онана «Вест Хэму». Лондонцы отказались от аренды камерунца, считая, что он не лучше их вратарей (Daily Mail)
«Манчестер Юнайтед» пытался отдать Андре Онана в аренду.
Как сообщает Daily Mail, манкунианцы предлагали подписать вратаря «Вест Хэму».
Лондонцы ответили отказом, поскольку считают, что камерунец не сильнее ни Альфонса Ареоля, ни Мадса Хермансена – нынешних голкиперов команды.
В то же время интерес к усилению этой позиции у «Вест Хэма» есть, клуб рассматривает другие кандидатуры.
