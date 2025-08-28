Аморим про Онана в матче с «Гримсби»: «Дело не во вратаре, когда играешь с командой 4-го дивизиона. Футболисты «МЮ» высказались за меня, причем очень громко»
Рубен Аморим оценил игру Андре Онана в матче против «Гримсби».
Клуб четвертого дивизиона Англии «Гримсби Таун» обыграл «Манчестер Юнайтед» (2:2, 12:11 по пенальти) в матче Кубка английской лиги.
«При всем уважении, когда играешь против команды из четвертого дивизиона, то дело не во вратаре, а во всех. Дело в отношении, в том, как мы реагируем на соперника.
Сейчас люди будут обращать внимание на все, на каждую деталь. И вот такую игру мы показали. Мои игроки высказались за меня, причем очень громко.
Даже не имеет значения, отыгрались ли мы с 0:2 или нет. Дело в сигналах от команды по ходу матча. Особенно в начале игры.
Думаю, что футболисты высказались очень громко. Вот и все. Мы проиграли. А победила лучшая команда», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sky Sports
