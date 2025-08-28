Паркер об Онана: «Он не вратарь. «МЮ» нужен другой голкипер – меня не волнует, лучший ли он распасовщик в мире. Я просто хочу знать, что он хорошо отражает удары»

Пол Паркер призвал «МЮ» найти замену Андре Онана.

«Манчестер Юнайтед» вылетел из Кубка английской лиги, уступив «Гримсби Таун » во 2-м раунде (2:2, пен. 11:12). В основное время голкипер манкунианцев сперва пропустил удар в ближний угол , а затем ошибся при выходе на перехват навеса.

«На поле был как минимум один игрок «Манчестер Юнайтед », чья недельная зарплата равна зарплате всего состава «Гримсби». Я не думаю, что вся их команда зарабатывает 200 тысяч фунтов в неделю. А у нас есть игроки, которые зарабатывают более двухсот тысяч в неделю. Это о многом говорит. В этом смысле все плохо.

Это превращается в хаос! Когда я выхожу на улицу, первое, что спрашивают люди, – это «что с вашим вратарем?» Проблема в том, что он не вратарь. Он не вратарь, вот и все! Совершенно очевидно, что «Манчестер Юнайтед» нужен вратарь. Меня не волнует, лучший ли он распасовщик в мире. Меня не волнует, умеет ли он отдавать пасы, я просто хочу знать, что он хорошо отражает удары.

Я не знаю, находится ли там Том Хитон из сентиментальных побуждений, или он действительно там для того, чтобы выполнять свою работу. На месте Хитона я бы сказал: «Я лучше этих двоих (Онана и Байындыра – Спортс’’)!» Потому что, если бы он вышел на поле, он бы делал все как по инструкции. И вы могли бы посмотреть на него и подумать: «Господи, да он же вратарь!» – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед».

