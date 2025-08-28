  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Паркер об Онана: «Он не вратарь. «МЮ» нужен другой голкипер – меня не волнует, лучший ли он распасовщик в мире. Я просто хочу знать, что он хорошо отражает удары»
73

Паркер об Онана: «Он не вратарь. «МЮ» нужен другой голкипер – меня не волнует, лучший ли он распасовщик в мире. Я просто хочу знать, что он хорошо отражает удары»

Пол Паркер призвал «МЮ» найти замену Андре Онана.

«Манчестер Юнайтед» вылетел из Кубка английской лиги, уступив «Гримсби Таун» во 2-м раунде (2:2, пен. 11:12). В основное время голкипер манкунианцев сперва пропустил удар в ближний угол, а затем ошибся при выходе на перехват навеса.

«На поле был как минимум один игрок «Манчестер Юнайтед», чья недельная зарплата равна зарплате всего состава «Гримсби». Я не думаю, что вся их команда зарабатывает 200 тысяч фунтов в неделю. А у нас есть игроки, которые зарабатывают более двухсот тысяч в неделю. Это о многом говорит. В этом смысле все плохо.

Это превращается в хаос! Когда я выхожу на улицу, первое, что спрашивают люди, – это «что с вашим вратарем?» Проблема в том, что он не вратарь. Он не вратарь, вот и все! Совершенно очевидно, что «Манчестер Юнайтед» нужен вратарь. Меня не волнует, лучший ли он распасовщик в мире. Меня не волнует, умеет ли он отдавать пасы, я просто хочу знать, что он хорошо отражает удары. 

Я не знаю, находится ли там Том Хитон из сентиментальных побуждений, или он действительно там для того, чтобы выполнять свою работу. На месте Хитона я бы сказал: «Я лучше этих двоих (Онана и Байындыра – Спортс’’)!» Потому что, если бы он вышел на поле, он бы делал все как по инструкции. И вы могли бы посмотреть на него и подумать: «Господи, да он же вратарь!» – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед». 

Аморим про Онана в матче с «Гримсби»: «Дело не во вратаре, когда играешь с командой 4-го дивизиона. Футболисты «МЮ» высказались за меня, причем очень громко»

Аморима стоит уволить сейчас? После вылета от 4-й лиги23524 голоса
ДаМанчестер Юнайтед
НетРубен Аморим
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: FourFourTwo
logoГримсби Таун
logoАндре Онана
Пол Паркер
logoКубок английской лиги
logoМанчестер Юнайтед
logoТом Хитон
logoАлтай Байындыр
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
«Милан» и «Ман Сити» обсуждают трансфер Аканджи. Переговоры проходят успешно
1 минуту назад
Вячеслав Федорищев: «В «Крылья» заливалось столько денег, столько воровалось... Когда футболиста заставляют мешками отдавать деньги непонятным людям – это беспредел»
513 минут назад
Лига конференций. Раунд плей-офф квалификации. «Шахтер» прошел «Серветт», «Фиорентина» одолела «Полесье», «Кристал Пэлас» и «Фредрикстад» не забили
2520 минут назад
ТВ «Реала» о матче с «Кайратом»: «Кто бы сомневался – самый дальний выезд, 300 км до Китая. Самый неравный жребий, как и в прошлом сезоне, и снова с помощью компьютера»
4630 минут назад
Вальдано об ЛЧ: «Реалу» придется лететь в Алматы – как до Нью-Йорка. У «Барсы» положение гораздо лучше, но никто не может расслабиться при таком графике»
332 минуты назад
В «МЮ» допускают, что Аморим может уйти из клуба, если результаты не улучшатся. Клуб не планирует увольнять тренера (The Guardian)
936 минут назад
Три участника избиения игрока «Русской общины» Ярошевича заключены под стражу. Бастрыкин затребовал повторный доклад по делу о гибели футболиста и организации незаконной миграции
1144 минуты назад
Нкунку прилетел в Италию. «Милан» покупает хавбека «Челси» за 37+5 млн евро
6сегодня, 20:54
Определились все 36 участников Лиги Европы: «Рома» и «Астон Вилла» – в 1-й корзине, ПАОК и «Фенербахче» – во 2-й, «Ноттингем» и «Ницца» – в 3-й, «Сельта» и «Штутгарт» – в 4-й
559 минут назад
Лига Европы. Раунд плей-офф квалификации. ПАОК Оздоева и Чалова разгромил «Риеку», «Динамо» Киев вылетел от «Маккаби» Тель-Авив
15сегодня, 20:56
Ко всем новостям
Последние новости
«Ювентус» может перехватить Джексона у «Баварии» в случае неудачи с Коло-Муани
3 минуты назад
Известны все 36 участников ЛК: «Фиорентина» и «Шахтер» – в 1-й корзине, «Динамо» Киев и «Кристал Пэлас» – во 2-й, «Майнц» – в 3-й, гибралтарский «Линкольн» – в 4-й, мальтийские «Спартанс» – в 6-й
4 минуты назад
«Милан» может арендовать Довбика после отказа Хименеса от обмена. «Рома» отпустит форварда, если найдет замену (Джанлука Ди Марцио)
17 минут назад
Аргентина в октябре сыграет с Венесуэлой в Майами и с Пуэрто-Рико в Чикаго
153 минуты назад
«Зенит» после вылета «МЮ» от «Гримсби» вспомнил Суперкубок УЕФА в 2008-м: «Мы обыграли их, когда они были действительно хороши, и пенальти не потребовались»
10сегодня, 20:53
Лапочкин о пенальти на Воробьеве против «Акрона»: «Это караул, у судей каша в голове. Эшковал не наступает, а приземляется – это случайный контакт. Никто не видел там подножки»
7сегодня, 20:51
Аспиликуэта переходит в «Севилью». Контракт экс-защитника «Атлетико» и «Челси» – по схеме «1+1»
1сегодня, 20:38
«Барса» продала 19-летнего вингера Виржили «Мальорке» за 3+ млн евро и 50% от перепродажи
1сегодня, 20:35Фото
«Астон Вилла» предложила 15 млн евро за Асенсио, «ПСЖ» хочет 20 млн. Стороны близки к соглашению
3сегодня, 20:26
«Ренн» за 15 млн евро с учетом бонусов купил лучшего бомбардира «Анже» Леполя
1сегодня, 20:24Фото