Саттон про Онана против «Гримсби»: «Как Аморим может доверять вратарю после такой игры? Все бы согласились с тем, что «МЮ» нужен новый первый номер»
Крис Саттон высказался об игре голкиперов «Манчестер Юнайтед».
Андре Онана сыграл за «Манчестер Юнайтед» в матче против «Гримсби Таун» (2:3, по пенальти) в Кубке английской лиги.
Бывший нападающий клубов АПЛ ответил на вопрос о том, нужно ли манкунианцам подписать нового первого вратаря.
«Думаю, что все бы с этим согласились. Алтай Байындыр нервничает после подач. Андре Онана получил шанс, но у него есть провалы в концентрации.
Не знаю, думал ли Андре о том, что сможет проявить себя в этом матче, и это бы далось ему легко, но это оказалось совсем не так.
Как Рубен Аморим может доверять вратарю после такой игры? Но опять же – дело не только в одном вратаре», – сказал Крис Саттон.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: BBC
