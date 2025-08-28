Саттон про Онана против «Гримсби»: «Как Аморим может доверять вратарю после такой игры? Все бы согласились с тем, что «МЮ» нужен новый первый номер»

Крис Саттон высказался об игре голкиперов «Манчестер Юнайтед».

Андре Онана сыграл за «Манчестер Юнайтед » в матче против «Гримсби Таун » (2:3, по пенальти) в Кубке английской лиги.

Бывший нападающий клубов АПЛ ответил на вопрос о том, нужно ли манкунианцам подписать нового первого вратаря.

«Думаю, что все бы с этим согласились. Алтай Байындыр нервничает после подач. Андре Онана получил шанс, но у него есть провалы в концентрации.

Не знаю, думал ли Андре о том, что сможет проявить себя в этом матче, и это бы далось ему легко, но это оказалось совсем не так.

Как Рубен Аморим может доверять вратарю после такой игры? Но опять же – дело не только в одном вратаре», – сказал Крис Саттон.