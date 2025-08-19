«Наполи» может подписать лучшего бомбардира чемпионата Бельгии Арокодаре после травмы Лукаку. «Генк» оценивает форварда в 20-25 млн евро

«Наполи» может подписать лучшего бомбардира чемпионата Бельгии.

Неаполитанский клуб ищет нового нападающего в связи с травмой Ромелу Лукаку , который может пропустить более трех месяцев.

По информации Фабрицио Романо, итальянцы связались с представителями Толу Арокодаре из «Генка ». Бельгийский клуб оценивает игрока в 20-25 миллионов евро.

Ранее сообщалось об интересе «Милана » к 24-летнему нигерийцу.

Арокодаре стал лучшим бомбардиром чемпионата Бельгии в прошлом сезоне, забив 21 гол в 40 матчах. Его статистику можно найти здесь .