Феликс с передачи Роналду впервые забил за «Аль-Наср» – «Аль-Иттихаду» в полуфинале Суперкубка Саудовской Аравии. Второй гол Жоау отменили из-за фола Криштиану в атаке

Жоау Феликс впервые забил за «Аль-Наср».

Португальский полузащитник отличился на 61-й минуте матча с «Аль-Иттихадом » в полуфинале Суперкубка Саудовской Аравии (2:1, второй тайм), голевую передачу отдал Криштиану Роналду . Гол Феликса сначала был отменен из-за предполагаемого офсайда, но после проверки ВАР арбитр засчитал его.

На 66-й минуте Феликс забил второй гол, но он не был засчитан из-за фола Роналду в атаке.