Ряд клубов выяснял в УЕФА, можно ли избежать матчей против израильских команд в еврокубках

Не все европейские клубы хотят играть против израильтян.

По данным The Times, ряд команд прощупывал в УЕФА почву насчет существования процедуры, которая позволила бы избежать попадания на представителей Израиля в еврокубках.

Источники в Союзе европейских футбольных ассоциаций сообщили, что официальных запросов на эту тему не поступало, а политика организации в принципе не допускает таких мер.

The Times подчеркивает: «Футбольные лидеры выражают нарастающую обеспокоенность по поводу давления, связанного с участием израильских команд в европейских клубных соревнованиях и турнирах для сборных из-за войны в Газе».

В еврокубках в этом сезоне сыграет «Маккаби ». Клуб из Тель-Авива в общем этапе Лини Европы встретится с «Динамо» Загреб, «Астон Виллой», «Лионом», ПАОК, «Мидтьюлландом», «Болоньей», «Штутгартом» и «Фрайбургом».