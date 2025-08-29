  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Ряд клубов выяснял в УЕФА, можно ли избежать матчей против израильских команд в еврокубках
70

Ряд клубов выяснял в УЕФА, можно ли избежать матчей против израильских команд в еврокубках

Не все европейские клубы хотят играть против израильтян.

По данным The Times, ряд команд прощупывал в УЕФА почву насчет существования процедуры, которая позволила бы избежать попадания на представителей Израиля в еврокубках.

Источники в Союзе европейских футбольных ассоциаций сообщили, что официальных запросов на эту тему не поступало, а политика организации в принципе не допускает таких мер.

The Times подчеркивает: «Футбольные лидеры выражают нарастающую обеспокоенность по поводу давления, связанного с участием израильских команд в европейских клубных соревнованиях и турнирах для сборных из-за войны в Газе».

В еврокубках в этом сезоне сыграет «Маккаби». Клуб из Тель-Авива в общем этапе Лини Европы встретится с «Динамо» Загреб, «Астон Виллой», «Лионом», ПАОК, «Мидтьюлландом», «Болоньей», «Штутгартом» и «Фрайбургом».

«Ливерпуль» против «Арсенала». Кто победит в топ-матче АПЛ?5214 голосов
ЛиверпульЛиверпуль
Будет ничьяпремьер-лига Англия
АрсеналАрсенал
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: The Times
logoвысшая лига Израиль
logoУЕФА
logoМаккаби Тель-Авив
Политика
logoсборная Израиля по футболу
logoЛига Европы УЕФА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Анчелотти против отстранения Израиля: «Спорт помогает решать критические ситуации, история это подтверждает. Матч с Италией должен состояться»
4422 августа, 10:59
Посольство Израиля в Польше о баннере «Убийцы с 1939-го» фанатов «Маккаби» на матче с «Ракувом»: «Эти постыдные инциденты не отражают дух большинства наших болельщиков»
2515 августа, 17:09
Президент Польского союза о баннере израильских фанатов «Убийцы с 1939-го»: «Провокации и фальсификации истории недопустимы. Мы призываем УЕФА привлечь виновных к ответственности»
8415 августа, 16:27
Главные новости
«Ювентус» продал Савону «Ноттингему» за 13+2,5 млн евро
18 минут назад
Аморим о том, останется ли тренером «МЮ» после игр сборных: «Намерен продолжать работу. Но не буду ничего обещать»
1012 минут назад
ЭСК поддержала три решения Кукуяна в матче «Зенита» и махачкалинского «Динамо»
522 минуты назад
В руководстве «Фенербахче» считали, что Моуринью «играет с ними, как с марионетками». Совет директоров возмутился из-за слов тренера о селекции (Fanatik)
723 минуты назад
Нкунку перешел в «Милан» из «Челси» за 37+5 млн евро. Контракт – до 2030 года
2956 минут назадФото
40-летний Роналду вызван в сборную Португалии. Бруну, Феликс, Витинья, Далот тоже в списке
1551 минуту назад
Кажется, пора прервать серию «Краснодара». Берем армейцев в Основу РПЛ?
сегодня, 09:00Тесты и игры
У Гави проблемы с коленом, он не сыграет с «Райо». Это то же колено, где он рвал «кресты»
19сегодня, 08:58
Чемпионат Германии. «Байер» сыграет с «Вердером» на выезде, «Бавария» в гостях у «Аугсбурга»
14сегодня, 08:55
Алексей Смертин: «Я бизнес-коуч уже более 10 лет, сторителлер в Сколково и не только. Моя задача – с футбольного поля перекидывать идеи в бизнес-плоскость через аллегории и метафоры»
27сегодня, 08:45
Ко всем новостям
Последние новости
Дуарте хочет покинуть «Спартак», чтобы играть ближе к дому и повысить шансы на попадание в сборную Парагвая («Матч ТВ»)
934 минуты назад
Мама Рабьо связалась с «Миланом» насчет перехода Адриена. Официальных переговоров еще не было
1056 минут назад
Первая лига. Хабаровский СКА и КАМАЗ сыграли вничью, «Спартак» Кострома против «Ротора», «Урал» и «Факел» встретятся в воскресенье
19сегодня, 09:01
«Аугсбург» – «Бавария». Онлайн-трансляция начнется в 19:30
сегодня, 09:00
«Васко» отказался подписать Дуарте из-за приобретения Куэсты. Бразильцы были готовы дать около 4 млн евро, но не сделали официальное предложение (Metaratings)
10сегодня, 08:56
«Манчестер Юнайтед» – «Бернли». Онлайн-трансляция начнется в 17:00
8сегодня, 08:18
«Байер» за 30+ млн евро покупает 20-летнего вингера «Монако» Бен-Сегира
9сегодня, 08:17
«Спартак» – «Сочи». Онлайн-трансляция начнется в 18:30
7сегодня, 07:55
Вратарь «Торпедо» Солдатенко: «Мое невезение с РПЛ – фигня, меня это не колышет. Рано или поздно я там окажусь – это цель. Мечта – АПЛ, то, что никогда не сбудется»
6сегодня, 07:46
«Алавес» – «Атлетико». Онлайн-трансляция начнется в 18:00
сегодня, 07:35