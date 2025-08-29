Пименов об уходе Осинькина из «Крыльев»: «Он согласился на суперсущественное понижение зарплаты, в мегаразы. Но задачей было попасть в восьмерку, 10-е место все испортило»
– Вы с Тер-Абрамяном выступали за продление Осинькина?
– Да, и мы даже согласовали с Игорем Витальевичем новый контракт.
– А на какой срок согласовали?
– Главное, что договорились по деньгам. Он, как говорится, советский человек, для него было важно просто продолжать работу.
– Понижение в зарплате было существенное?
– Суперсущественное. Конкретных цифр не назову, это коммерческая тайна. Но это понижение не в разы, а даже в мегаразы.
– И что в итоге пошло не так?
– Десятое место в чемпионате все испортило. Задачей-то было попасть по итогам в восьмерку.
– И руководство просто сказало «нет»?
– Ну конечно. Игорь Витальевич тоже все понял и даже согласился с доводом руководства, что после 5 лет команде нужен новый тренерский взгляд. В итоге разошлись без скандала, все по любви, – заявил бывший замгендиректора «Крыльев Советов».
«Я не просил ни копейки и был готов уйти». Интервью Осинькина о пяти годах в «Крыльях»