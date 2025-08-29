  • Спортс
  • Пименов об уходе Осинькина из «Крыльев»: «Он согласился на суперсущественное понижение зарплаты, в мегаразы. Но задачей было попасть в восьмерку, 10-е место все испортило»
8

Пименов об уходе Осинькина из «Крыльев»: «Он согласился на суперсущественное понижение зарплаты, в мегаразы. Но задачей было попасть в восьмерку, 10-е место все испортило»

Руслан Пименов объяснил решение «Крыльев Советов» расстаться с Игорем Осинькиным.

– Вы с Тер-Абрамяном выступали за продление Осинькина?

– Да, и мы даже согласовали с Игорем Витальевичем новый контракт.

– А на какой срок согласовали?

– Главное, что договорились по деньгам. Он, как говорится, советский человек, для него было важно просто продолжать работу.

– Понижение в зарплате было существенное?

– Суперсущественное. Конкретных цифр не назову, это коммерческая тайна. Но это понижение не в разы, а даже в мегаразы.

– И что в итоге пошло не так?

– Десятое место в чемпионате все испортило. Задачей-то было попасть по итогам в восьмерку.

– И руководство просто сказало «нет»?

– Ну конечно. Игорь Витальевич тоже все понял и даже согласился с доводом руководства, что после 5 лет команде нужен новый тренерский взгляд. В итоге разошлись без скандала, все по любви, – заявил бывший замгендиректора «Крыльев Советов».

«Я не просил ни копейки и был готов уйти». Интервью Осинькина о пяти годах в «Крыльях»

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «РБ Спорт»
logoИгорь Осинькин
Роберт Тер-Абрамян
logoРуслан Пименов
logoКрылья Советов
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
