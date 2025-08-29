  • Спортс
  Нагучев о Дзюбе: «Если бы перешел в «Спартак», играл бы в основе. В 37 он лучше всех российских нападающих. Он не был чемпионом в «Спартаке», а это боль для любого воспитанника»
Нагучев о Дзюбе: «Если бы перешел в «Спартак», играл бы в основе. В 37 он лучше всех российских нападающих. Он не был чемпионом в «Спартаке», а это боль для любого воспитанника»

Роман Нагучев считает, что Артем Дзюба играл бы в «Спартаке» регулярно.

«Если бы Дзюба перешел в «Спартак», играл бы в основном составе. Ему 37 лет, он играет лучше всех российских нападающих. Это возрастной игрок. Но он настолько не наигрался, насколько это возможно. Он ведет себя так, как человек, который хочет еще что‑то выиграть.

Он не был чемпионом России в «Спартаке», а это боль для любого воспитанника «Спартака», – сказал комментатор «Матч ТВ».

