«Тоттенхэм» может побороться с «Челси» за Симонса. «РБ Лейпциг» оценивает хавбека в 60 млн фунтов (The Telegraph)
«Тоттенхэм» поборется с «Челси» за подписание Хави Симонса.
По информации The Telegraph, «Тоттенхэм» уже некоторое время проявляет интерес к полузащитнику «РБ Лейпциг», при этом в клубе сохраняют оптимизм в отношении возможной сделки, несмотря на желание игрока перейти в «Челси».
Отмечается, что шансы «Тоттенхэма» на подписание Симонса могут вырасти на фоне интереса «Челси» к Фермину Лопесу из «Барселоны». Кроме того, для осуществления трансфера «синим» необходимо расстаться с Николасом Джексоном или Кристофером Нкунку.
«РБ Лейпциг» оценивает Симонса примерно в 60 миллионов фунтов – столько «Тоттенхэм» был готов заплатить за Моргана Гиббса-Уайта и Эберечи Эзе.
Анна Сунцова
The Telegraph
