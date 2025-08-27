«Тоттенхэм» может побороться с «Челси» за Симонса. «РБ Лейпциг» оценивает хавбека в 60 млн фунтов (The Telegraph)

«Тоттенхэм» поборется с «Челси» за подписание Хави Симонса.

По информации The Telegraph, «Тоттенхэм» уже некоторое время проявляет интерес к полузащитнику «РБ Лейпциг », при этом в клубе сохраняют оптимизм в отношении возможной сделки, несмотря на желание игрока перейти в «Челси».

Отмечается, что шансы «Тоттенхэма » на подписание Симонса могут вырасти на фоне интереса «Челси » к Фермину Лопесу из «Барселоны». Кроме того, для осуществления трансфера «синим» необходимо расстаться с Николасом Джексоном или Кристофером Нкунку .

«РБ Лейпциг» оценивает Симонса примерно в 60 миллионов фунтов – столько «Тоттенхэм» был готов заплатить за Моргана Гиббса-Уайта и Эберечи Эзе.