  • «Тоттенхэм» согласовал покупку Симонса за 60 млн евро. Хавбек «Лейпцига» прошел медосмотр и договорился о контракте
Хави Симонс близок к переходу в «Тоттенхэм».

Английский клуб достиг договоренности с «Лейпцигом» о приобретении 22-летнего атакующего полузащитника.

Лондонцы выплатят 60 миллионов евро за нидерландского футболиста.

Хави Симонс также согласовал условия личного договора и прошел медицинское обследование для «Тоттенхэма».

Предыдущие два сезона хавбек провел в «Лейпциге». В прошлом сезоне он забил 10 голов и сделал 7 передач в 25 матчах Бундеслиге. В этом сезоне футболист провел одну игру за немецкий клуб в чемпионате.

Статистику Симонса можно изучить по ссылке.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Athletic
logoХави Симонс
logoРБ Лейпциг
logoбундеслига Германия
logoТоттенхэм
logoпремьер-лига Англия
возможные трансферы
