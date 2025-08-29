«Тоттенхэм» согласовал покупку Симонса за 60 млн евро. Хавбек «Лейпцига» прошел медосмотр и договорился о контракте

Хави Симонс близок к переходу в «Тоттенхэм».

Английский клуб достиг договоренности с «Лейпцигом » о приобретении 22-летнего атакующего полузащитника.

Лондонцы выплатят 60 миллионов евро за нидерландского футболиста.

Хави Симонс также согласовал условия личного договора и прошел медицинское обследование для «Тоттенхэма ».

Предыдущие два сезона хавбек провел в «Лейпциге». В прошлом сезоне он забил 10 голов и сделал 7 передач в 25 матчах Бундеслиге. В этом сезоне футболист провел одну игру за немецкий клуб в чемпионате.

Статистику Симонса можно изучить по ссылке .