Ману Фернандеш о переходе в «Локомотив»: «Деньги были основным стимулом. Футбол – это работа. Поступает более выгодное предложение – и ты обычно соглашаешься»
Мануэл Фернандеш рассказал, что в «Локо» был самый крупный контракт в карьере.
– Контракт в «Локомотиве» – самый большой в твоей карьере?
– Да. И честно: если бы не финансовая мотивация, то не переезжал бы в Россию, а остался бы в Турции. Там я отлично знал клуб, город и страну. Деньги были основным стимулом при переходе в «Локо».
Люди не всегда это понимают. Для них футбол – это про эмоции. А для футболистов – работа.
– Объясни.
– В футболе, да и в любой другой профессии, как? Тебе поступает более выгодное предложение, обычно с повышением зарплаты – и ты обычно соглашаешься. Но если ты приехал из-за денег и при этом показываешь достойную игру – никто не посмеет показывать на тебя пальцем, – сказал бывший полузащитник «Локомотива».
