Смородская о словах Фернандеша про слежку: «Это он придумал. Я его не уважаю и не собираюсь отвечать»

Ольга Смородская ответила на обвинения Ману Фернандеша в слежке за ним.

Ранее бывший полузащитник «Локомотива» заявил : «Смородская не заслуживает уважения. Она заплатила мне премиальные как администратору – 1300 евро вместо 80 тысяч. Еще и следила за мной».

«Мне нечего сказать про интервью Фернандеша . Я его не уважаю и не собираюсь отвечать на его заявления.

Я следила за Фернандешом? Это он придумал», – сказала бывший президент «Локомотива ».