Смородская о словах Фернандеша про слежку: «Это он придумал. Я его не уважаю и не собираюсь отвечать»
Ольга Смородская ответила на обвинения Ману Фернандеша в слежке за ним.
Ранее бывший полузащитник «Локомотива» заявил: «Смородская не заслуживает уважения. Она заплатила мне премиальные как администратору – 1300 евро вместо 80 тысяч. Еще и следила за мной».
«Мне нечего сказать про интервью Фернандеша. Я его не уважаю и не собираюсь отвечать на его заявления.
Я следила за Фернандешом? Это он придумал», – сказала бывший президент «Локомотива».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sport24
