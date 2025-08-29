Алонсо о расизме в адрес Мбаппе и Винисиуса: «Этим должны заниматься компетентные органы, а «Реалу» нужно сосредоточиться на игре»
Хаби Алонсо высказался об оскорблениях Винисиуса и Килиана Мбаппе с трибун.
«Мы надеемся, что куда бы мы ни поехали, нас будет ждать конкурентная атмосфера и что мы сумеем правильно реагировать на обстоятельства. Всегда бывают неприятные эпизоды на некоторых стадионах.
Когда речь идет о проявлениях расизма, должны вмешиваться компетентные органы, но мы должны сосредоточиться на том, что происходит на поле, потому что это самое важное», – сказал главный тренер «Реала».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
