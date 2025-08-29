Хаби Алонсо: «Винисиус может оказывать большое влияние, выходя на замену. Он будет играть фундаментальную роль – я им очень доволен»
Хаби Алонсо высказался о роли Винисиуса в «Реале».
Бразильский вингер мадридцев оказался вне стартового состава и вышел на замену в матче Ла Лиги против «Реал Овьедо» (3:0), забив гол.
– Я очень доволен Вини. В матче против «Овьедо» он показал, что может оказывать большое влияние, выходя на замену. Он будет играть фундаментальную роль.
– Как влияет на раздевалку то, что такой игрок, как Винисиус, выходит на замену?
– В раздевалке главное – чтобы каждый был готов внести свой вклад, находясь на поле или на скамейке запасных. Искренняя вера в это крайне важна.
Винисиус важен. Вальверде, Куртуа. Все в команде очень важны, – сказал главный тренер «Реала» Хаби Алонсо.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: As
