Хаби Алонсо: «Винисиус может оказывать большое влияние, выходя на замену. Он будет играть фундаментальную роль – я им очень доволен»

Хаби Алонсо высказался о роли Винисиуса в «Реале».

Бразильский вингер мадридцев оказался вне стартового состава и вышел на замену в матче Ла Лиги против «Реал Овьедо» (3:0), забив гол.

– Я очень доволен Вини . В матче против «Овьедо» он показал, что может оказывать большое влияние, выходя на замену. Он будет играть фундаментальную роль.

– Как влияет на раздевалку то, что такой игрок, как Винисиус, выходит на замену?

– В раздевалке главное – чтобы каждый был готов внести свой вклад, находясь на поле или на скамейке запасных. Искренняя вера в это крайне важна.

Винисиус важен. Вальверде, Куртуа. Все в команде очень важны, – сказал главный тренер «Реала » Хаби Алонсо .