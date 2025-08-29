«Марсель» работает над подписанием Зинченко, однако проблема в высокой зарплате защитника «Арсенала»

«Марсель» заинтересован в трансфере Александра Зинченко.

«Марсель » работает над подписанием защитника «Арсенала », сообщает журналист The Athletic Дэвид Орнстейн.

Французский клуб рассматривает полноценный трансфера 28-летнего украинца, но серьезным препятствием является высокая зарплата Зинченко. Переговоры продолжаются.

В прошлом сезоне Зинченко сыграл 15 матчей в АПЛ , сделал одну передачу, проводя на поле в среднем 34 минуты. В этом сезоне Александр пока не провел ни одной игры.