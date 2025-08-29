  • Спортс
13

Возможный уход Нгамале из «Динамо» не связан с поведением его девушки. В клубе не было реакции на ее слова о «больших вопросах» к Карпину («Матч ТВ»)

Муми Нгамале может покинуть «Динамо», но это не связано с поведением его девушки.

Ранее девушка камерунского футболиста Ника раскритиковала главного тренера московской команды Валерия Карпина: «Прямо перед игрой Муми сажают в запас уже не в первый раз. У меня большие вопросы к тренеру. Как потом играть, когда тебя постоянно тюкают, заменяют». 

Позже она удалила пост. 

«Вероятный уход Нгамале никак не связан с его девушкой и ее поведением, никакой реакции на ее эмоциональный кружок в клубе не было.

Возможный уход Нгамале связан исключительно с игровыми факторами, а влияния на его активности Ника не имеет», – приводит «Матч ТВ» слова источника, близкого к ситуации. 

Нгамале выступает за московский клуб с 2022 года. В текущем сезоне Мир РПЛ он провел 6 матчей и не отметился результативными действиями. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
