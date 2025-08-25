Карпин о критике своей работы в «Динамо»: «Ничего не смотрю и не читаю – миллион раз говорил. Не знаю, критикует общественность или нет»
Валерий Карпин заявил, что не следит за высказываниями в свой адрес.
В матче 6-го тура Мир РПЛ «Динамо» разгромило «Пари НН» (3:0), прервав 4-матчевую серию без побед.
– После победы увидели в глазах игроков, что спал груз ответственности из‑за давления в последнее время?
– Была радость в их глазах. А спал ли с плеч груз ответственности… не знаю.
– Вы работаете в «Динамо» третий месяц, но вас критикуют за качество футбола. Честно, странно такое слышать, когда тренер только начал трудиться в команде…
– По поводу критики ничего не могу сказать, потому что я ничего не смотрю и не читаю. Говорил об этом миллион раз. Не знаю, о чем общественность говорит, критикует она или нет, – сказал главный тренер «Динамо».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
