Карпин о критике своей работы в «Динамо»: «Ничего не смотрю и не читаю – миллион раз говорил. Не знаю, критикует общественность или нет»

Валерий Карпин заявил, что не следит за высказываниями в свой адрес.

В матче 6-го тура Мир РПЛ «Динамо» разгромило «Пари НН» (3:0), прервав 4-матчевую серию без побед.

– После победы увидели в глазах игроков, что спал груз ответственности из‑за давления в последнее время?

– Была радость в их глазах. А спал ли с плеч груз ответственности… не знаю.

– Вы работаете в «Динамо» третий месяц, но вас критикуют за качество футбола. Честно, странно такое слышать, когда тренер только начал трудиться в команде…

– По поводу критики ничего не могу сказать, потому что я ничего не смотрю и не читаю. Говорил об этом миллион раз. Не знаю, о чем общественность говорит, критикует она или нет, – сказал главный тренер «Динамо ».