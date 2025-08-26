42

«Динамо» готово расстаться с Нгамале и Гагнидзе («СЭ»)

«Динамо» готово продать Муми Нгамале и Луку Гагнидзе.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», бело-голубые готовы рассмотреть предложения по обоим полузащитникам. Контракты игроков рассчитаны до следующего лета.

31-летний Нгамале выступает в составе «Динамо» с осени 2022 года. За этот период он провел в составе московского клуба 72 матча и забил 14 голов.

22-летний Гагнидзе стал игроком «Динамо» летом 2021 года. На его счету 34 матча и 2 гола и 2 результативные передачи в составе бело-голубых.

