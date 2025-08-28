  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Аршавин о словах девушки Нгамале: «Мои девушки лезли по‑другому в мою карьеру. Так, что там были бы непечатные слова»
Аршавин о словах девушки Нгамале: «Мои девушки лезли по‑другому в мою карьеру. Так, что там были бы непечатные слова»

Андрей Аршавин отреагировал на высказывание девушки Муми Нгамале.

Девушка футболиста «Динамо» Ника заявила, что Нгамале должен был выйти в стартовом составе на матч против «Крыльев Советов», но прямо перед игрой его посадили в запас: «У меня большие вопросы к тренеру. Как потом играть, когда тебя постоянно тюкают, заменяют».

– Я надеюсь, что ничего не изменится в команде. Надеюсь, что все будет по‑спортивному принципу. Я бы серьезно к этому монологу не относился.

– А если бы ваша девушка выступила с таким заявлением?

– Не знаю, мои девушки лезли по‑другому в мою карьеру. Так, что там были бы непечатные слова. Короче, у каждого своя жизнь, – сказал бывший полузащитник сборной России. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
