Аршавин о словах девушки Нгамале: «Мои девушки лезли по‑другому в мою карьеру. Так, что там были бы непечатные слова»

Андрей Аршавин отреагировал на высказывание девушки Муми Нгамале.

Девушка футболиста «Динамо » Ника заявила , что Нгамале должен был выйти в стартовом составе на матч против «Крыльев Советов», но прямо перед игрой его посадили в запас: «У меня большие вопросы к тренеру. Как потом играть, когда тебя постоянно тюкают, заменяют».

– Я надеюсь, что ничего не изменится в команде. Надеюсь, что все будет по‑спортивному принципу. Я бы серьезно к этому монологу не относился.

– А если бы ваша девушка выступила с таким заявлением?

– Не знаю, мои девушки лезли по‑другому в мою карьеру. Так, что там были бы непечатные слова. Короче, у каждого своя жизнь, – сказал бывший полузащитник сборной России.