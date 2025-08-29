Семин о «Спартаке»: «Частая смена игроков, нет стабильности. Отдельные матчи хорошие, другие – с большими ошибками»
Юрий Семин считает, что главная проблема «Спартака» заключается в нестабильности.
«За «Спартаком» нужно наблюдать, что будет в дальнейшем. Отдельные матчи хорошие, отдельные матчи – с большими ошибками.
Достаточно частая смена игроков, нет стабильности», – сказал бывший тренер «Локомотива».
После шести туров в текущем сезоне Мир РПЛ команда под руководством Деяна Станковича занимает 8-е место в таблице с 8 очками.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Metaratings
