Смолов о Станковиче в «Спартаке»: «Мне кажется, он обиделся на команду, сказал что-то в стиле: «Это вы, ребята, виноваты, я тут помочь пытаюсь. Для вас все, а вы для меня – ничего»

Федор Смолов оценил работу Деяна Станковича в «Спартаке».

Андрей Панков : «Мне кажется, [2:0 с «Рубином»] – разовая вспышка. Через три-четыре тура мы снова будем увольнять Станковича, потому что «Спартак» очень похож на команду эмоций и хаоса, за этим больше ничего нет. Они могут выдать хороший матч, когда Станкович просто не мешает и правильно расставляет высококлассных игроков«Спартака».

Дмитрий Егоров : «Сейчас он предъявит, скажет, что и с «Зенитом» они смотрелись сильнее, и здесь».

Панков : «Просто мне кажется, что в какой-то момент Станкович снова поверит, что он дофига тактический гик».

Федор Смолов : «А мне кажется, что там вообще нет тактики».

Панков : «О том и речь, что надо правильно расставить игроков».

Смолов : «Мне кажется, он обиделся на команду, что-то сказал в стиле: «Это вы, ребята, виноваты, вам нужно о себе изменить впечатление, собраться, все пеняют и обвиняют меня, а я тут вам помочь пытаюсь. Я для вас все, а вы для меня – ничего», – заявил экс-нападающий сборной России в подкасте Smol FM .