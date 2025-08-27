Смолов о Станковиче в «Спартаке»: «Мне кажется, он обиделся на команду, сказал что-то в стиле: «Это вы, ребята, виноваты, я тут помочь пытаюсь. Для вас все, а вы для меня – ничего»
Андрей Панков: «Мне кажется, [2:0 с «Рубином»] – разовая вспышка. Через три-четыре тура мы снова будем увольнять Станковича, потому что «Спартак» очень похож на команду эмоций и хаоса, за этим больше ничего нет. Они могут выдать хороший матч, когда Станкович просто не мешает и правильно расставляет высококлассных игроков«Спартака».
Дмитрий Егоров: «Сейчас он предъявит, скажет, что и с «Зенитом» они смотрелись сильнее, и здесь».
Панков: «Просто мне кажется, что в какой-то момент Станкович снова поверит, что он дофига тактический гик».
Федор Смолов: «А мне кажется, что там вообще нет тактики».
Панков: «О том и речь, что надо правильно расставить игроков».
Смолов: «Мне кажется, он обиделся на команду, что-то сказал в стиле: «Это вы, ребята, виноваты, вам нужно о себе изменить впечатление, собраться, все пеняют и обвиняют меня, а я тут вам помочь пытаюсь. Я для вас все, а вы для меня – ничего», – заявил экс-нападающий сборной России в подкасте Smol FM.