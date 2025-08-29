«Милан» может арендовать Довбика после отказа Хименеса от обмена. «Рома» отпустит форварда, если найдет замену (Джанлука Ди Марцио)

«Милан» не отказывается от трансфера Артема Довбика из «Ромы».

Ранее сообщалось , что клубы обсуждают возможный обмен Довбика на Сантьяго Хименеса .

Мексиканский футболист в итоге не согласился на уход, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

Несмотря на это, миланцы могут продолжить работу над трансфером независимо от обмена. Возможна попытка арендовать украинца.

«Рома » не исключает расставание с нападающим, если им удастся найти замену.

В прошлом сезоне Серии А Довбик провел 32 матча и забил 12 голов.