«Милан» может арендовать Довбика после отказа Хименеса от обмена. «Рома» отпустит форварда, если найдет замену (Джанлука Ди Марцио)
«Милан» не отказывается от трансфера Артема Довбика из «Ромы».
Ранее сообщалось, что клубы обсуждают возможный обмен Довбика на Сантьяго Хименеса.
Мексиканский футболист в итоге не согласился на уход, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.
Несмотря на это, миланцы могут продолжить работу над трансфером независимо от обмена. Возможна попытка арендовать украинца.
«Рома» не исключает расставание с нападающим, если им удастся найти замену.
В прошлом сезоне Серии А Довбик провел 32 матча и забил 12 голов.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
