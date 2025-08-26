«Рома» и «Вильярреал» не могут договорится по аренде Довбика. Сам игрок не давал согласия на переход в испанский клуб
Переговоры «Ромы» и «Вильярреала» по Артему Довбику не продвигаются.
Ранее сообщалось, что нападающий римлян близок к переходу в испанский клуб на правах аренды.
Однако, как передает журналист Маттео Моретто, стороны далеки от договоренности. Между клубами существуют серьезные разногласия, в том числе в отношении формулы сделки.
По данным инсайдера Фабрицио Романо, сам Довбик не давал согласия на аренду в «Вильярреал».
В прошлом сезоне Серии А украинец провел 32 матча и забил 12 голов за «Рому». Его статистику можно найти здесь.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: профиль Маттео Моретто в Х
