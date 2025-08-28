«Локомотив» не проигрывает с конца июля. Команда Галактионова победила в 6 из 9 матчей сезона

«Локомотив» не проигрывает почти месяц.

Команда Михаила Галактионова сегодня победила «Акрон » (2:0) в FONBET Кубке России.

В нынешнем сезоне у железнодорожников только одно поражение в девяти играх – от ЦСКА 30 июля. Также они одержали шесть побед и дважды сыграли вничью.

31 августа «Локомотив » встретится с «Крыльями Советов» в Мир РПЛ .