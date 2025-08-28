«Локомотив» не проигрывает с конца июля. Команда Галактионова победила в 6 из 9 матчей сезона
«Локомотив» не проигрывает почти месяц.
Команда Михаила Галактионова сегодня победила «Акрон» (2:0) в FONBET Кубке России.
В нынешнем сезоне у железнодорожников только одно поражение в девяти играх – от ЦСКА 30 июля. Также они одержали шесть побед и дважды сыграли вничью.
31 августа «Локомотив» встретится с «Крыльями Советов» в Мир РПЛ.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
