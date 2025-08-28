Пол Мерсон: «Аморима не будет в «МЮ» после матчей сборных при потере очков с «Бернли». Есть ощущение, что у тренера не лучшие отношения с игроками, он сказал, что им все равно»

Пол Мерсон допускает, что Рубен Аморим скоро покинет «Манчестер Юнайтед».

«Всякий матч «Манчестер Юнайтед » большой, но после поражения от «Гримсби » важность следующей игры вышла на следующий уровень.

После игры Рубен Аморим высказывался так, будто больше не хочет там находиться. Он сказал, что футболисты показали, будто им все равно, ну или я так понял. И это очень большая проблема для «МЮ»!

В каком-то смысле команде повезло, что следующий матч – против «Бернли ». Но также следует признать, что, по моему мнению, Аморима не будет в «МЮ» после паузы на матчи сборных, если они не обыграют «Бернли».

Я не говорю, что его уволят, но действительно ли он сам захочет оставаться там? Особенно после таких комментариев, как вчера.

Есть ощущение, что у Аморима не лучшие отношения с игроками. Знаю, что они отыгрались после 0:2, но начнем с того, что такой ситуации вообще не должно складываться!» – отметил бывший форвард сборной Англии.