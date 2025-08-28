Пол Мерсон: «Аморима не будет в «МЮ» после матчей сборных при потере очков с «Бернли». Есть ощущение, что у тренера не лучшие отношения с игроками, он сказал, что им все равно»
«Всякий матч «Манчестер Юнайтед» большой, но после поражения от «Гримсби» важность следующей игры вышла на следующий уровень.
После игры Рубен Аморим высказывался так, будто больше не хочет там находиться. Он сказал, что футболисты показали, будто им все равно, ну или я так понял. И это очень большая проблема для «МЮ»!
В каком-то смысле команде повезло, что следующий матч – против «Бернли». Но также следует признать, что, по моему мнению, Аморима не будет в «МЮ» после паузы на матчи сборных, если они не обыграют «Бернли».
Я не говорю, что его уволят, но действительно ли он сам захочет оставаться там? Особенно после таких комментариев, как вчера.
Есть ощущение, что у Аморима не лучшие отношения с игроками. Знаю, что они отыгрались после 0:2, но начнем с того, что такой ситуации вообще не должно складываться!» – отметил бывший форвард сборной Англии.