Пол Мерсон: «Арсенал» выиграет АПЛ вместе с Эзе, думаю. Команде было трудно сломить соперника в концовках, а Эберечи способен прорвать низкий блок»

Пол Мерсон прокомментировал вероятный переход Эберечи Эзе в «Арсенал».

Ранее сообщалось, что «канониры» заплатят 68 миллионов фунтов за трансфер футболиста «Кристал Пэлас».

«Думаю, что «Арсенал » выиграет АПЛ вместе с Эзе.

И без него у «канониров» был шанс, потому что этот сезон не так предсказуем. Есть «Ливерпуль» и хорошо сыгравший в первом туре «Манчестер Сити», но Эзе поможет «Арсеналу» сделать решающий шаг.

Эзе – это блестящее приобретение для «Арсенала». Он способен изменить ход матча и идеально подходит для команды.

Если бы «Арсенал» позволил «Тоттенхэму» заполучить его, я бы задался вопросом, чем занимается клуб, ведь он футболист высокого уровня.

Мы видели, что «Арсеналу» было трудно сломить соперника в концовках матчей или сезона. Именно в этом смысле Эзе нужен «Арсеналу».

В сложных матчах он способен прорвать низкий блок в обороне соперника», – сказал бывший футболист «Арсенала» Пол Мерсон .