  Пол Мерсон: «Никто не называл «Сити» претендентами на титул АПЛ – все говорили про «Ливерпуль» или «Арсенал». Но победа над «Вулвс» – предупреждение другим клубам»
20

Пол Мерсон: «Никто не называл «Сити» претендентами на титул АПЛ – все говорили про «Ливерпуль» или «Арсенал». Но победа над «Вулвс» – предупреждение другим клубам»

Пол Мерсон остался впечатлен игрой «Манчестер Сити» в первом туре АПЛ.

Команда тренера Пепа Гвардиолы обыграла «Вулверхэмптон» (4:0).

«Никто даже не говорил о «Манчестер Сити» перед сезоном.

Как будто никто не знал, чего ожидать от Пепа Гвардиолы и его команды, но они меня впечатлили. Как будто мы забыли, насколько они хороши из-за того, как плохо команда выступила в прошлом сезоне.

Победа над «Вулверхэмптоном» стала предупреждением другим командам, стремящимся к титулу.

Понимаю, что это был не самый сложный матч, но не так просто победить со счетом 4:0 на выезде в первой игре сезона.

Никто не называл «Ман Сити» претендентами на титул. Все говорили про «Ливерпуль» или «Арсенал», но игра «Ман Сити» стала для всех звоночком.

Безусловно, их ждут более серьезные испытания, начиная с матча с «Тоттенхэмом», но против «Вулвс» он сыграли впечатляюще», – написал бывший футболист Арсенала Пол Мерсон.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sky Sports
