Пол Мерсон: «Никто не называл «Сити» претендентами на титул АПЛ – все говорили про «Ливерпуль» или «Арсенал». Но победа над «Вулвс» – предупреждение другим клубам»

Пол Мерсон остался впечатлен игрой «Манчестер Сити» в первом туре АПЛ.

Команда тренера Пепа Гвардиолы обыграла «Вулверхэмптон» (4:0).

«Никто даже не говорил о «Манчестер Сити » перед сезоном.

Как будто никто не знал, чего ожидать от Пепа Гвардиолы и его команды, но они меня впечатлили. Как будто мы забыли, насколько они хороши из-за того, как плохо команда выступила в прошлом сезоне.

Победа над «Вулверхэмптоном » стала предупреждением другим командам, стремящимся к титулу.

Понимаю, что это был не самый сложный матч, но не так просто победить со счетом 4:0 на выезде в первой игре сезона.

Никто не называл «Ман Сити» претендентами на титул. Все говорили про «Ливерпуль » или «Арсенал», но игра «Ман Сити» стала для всех звоночком.

Безусловно, их ждут более серьезные испытания, начиная с матча с «Тоттенхэмом », но против «Вулвс» он сыграли впечатляюще», – написал бывший футболист Арсенала Пол Мерсон.