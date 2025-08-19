Гарначо отказал «Баварии» и хочет только в «Челси». Лондонцы ведут переговоры с «МЮ»

Алехандро Гарначо не захотел играть за чемпионов Германии.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо , вингер «Манчестер Юнайтед » отклонил предложение «Баварии» и хочет выступать только за «Челси ». У мюнхенцев нет шансов подписать его этим летом.

Тем временем лондонцы продолжают переговоры с «МЮ», в них достигнут прогресс.

В минувшем сезоне Гарначо забил 6 голов в 36 матчах в АПЛ . Подробно со статистикой 21-летнего игрока можно ознакомиться здесь .