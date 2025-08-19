Гарначо отказал «Баварии» и хочет только в «Челси». Лондонцы ведут переговоры с «МЮ»
Алехандро Гарначо не захотел играть за чемпионов Германии.
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, вингер «Манчестер Юнайтед» отклонил предложение «Баварии» и хочет выступать только за «Челси». У мюнхенцев нет шансов подписать его этим летом.
Тем временем лондонцы продолжают переговоры с «МЮ», в них достигнут прогресс.
В минувшем сезоне Гарначо забил 6 голов в 36 матчах в АПЛ. Подробно со статистикой 21-летнего игрока можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер журналиста Фабрицио Романо
