33

Гарначо отказал «Баварии» и хочет только в «Челси». Лондонцы ведут переговоры с «МЮ»

Алехандро Гарначо не захотел играть за чемпионов Германии.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, вингер «Манчестер Юнайтед» отклонил предложение «Баварии» и хочет выступать только за «Челси». У мюнхенцев нет шансов подписать его этим летом.

Тем временем лондонцы продолжают переговоры с «МЮ», в них достигнут прогресс.

В минувшем сезоне Гарначо забил 6 голов в 36 матчах в АПЛ. Подробно со статистикой 21-летнего игрока можно ознакомиться здесь.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер журналиста Фабрицио Романо
