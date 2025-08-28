Хейлунд перейдет в «Наполи» в ближайшее время. Форварда «МЮ» арендуют с выкупом за 45 млн евро, обязательным при определенных условиях
Переход Расмуса Хейлунда в «Наполи» состоится в ближайшее время.
Инсайдер Фабрицио Романо ранее сообщал, что неаполитанцы пытаются арендовать форварда «Манчестер Юнайтед» с опцией выкупа примерно за 45 млн евро, которая может превратиться в обязательство при выполнении определенных условий.
Теперь же журналист отмечает, что заключение этой сделки – лишь вопрос времени, все должно произойти уже скоро.
Инсайдер Бен Джейкобс подтверждает, что стороны близки к тому, чтобы договориться о переходе датчанина в аренду с обязательным выкупом за 40 млн фунтов при определенных условиях.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер журналиста Фабрицио Романо
