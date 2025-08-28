  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Наполи» готов арендовать Хейлунда у «МЮ» с обязательным выкупом в случае выхода в ЛЧ
3

«Наполи» готов арендовать Хейлунда у «МЮ» с обязательным выкупом в случае выхода в ЛЧ

«Наполи» выкупит Расмуса Хейлунда у «МЮ», если выйдет в ЛЧ по итогам сезона.

По данным журналиста Джанлуки Ди Марцио, клубы пришли к соглашению об аренде форварда с обязательным выкупом в случае выхода неаполитанцев в Лигу чемпионов на следующий сезон. При этом количество матчей Хейлунда в составе «Наполи» никак не повлияет на активацию обязательства.

Новые контакты между «Манчестер Юнайтед» и «Наполи» запланированы на сегодня. Хейлунд готов покинуть «МЮ» и ждет разрешения на поездку для завершения трансфера. «Наполи» надеется, что Хейлунд сможет сыграть за клуб уже в матче с «Кальяри» 30 августа.

Аморима стоит уволить сейчас? После вылета от 4-й лиги22714 голосов
ДаМанчестер Юнайтед
НетРубен Аморим
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
logoНаполи
logoпремьер-лига Англия
logoЛига чемпионов УЕФА
logoРасмус Хейлунд
возможные трансферы
logoсерия А Италия
logoМанчестер Юнайтед
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Президент «ПСЖ» о жеребьевке ЛЧ: «Барса» – большой клуб, как и мы. Все ждут матча»
17 минут назад
Часть игроков «МЮ» сомневается в эффективности тактики Аморима и его навыках управления составом. К тренеру есть вопросы из-за старта сезона (The Guardian)
3218 минут назад
Лига Европы. Раунд плей-офф квалификации. ПАОК Оздоева и Чалова разгромил «Риеку», «Динамо» Киев играет с «Маккаби» Тель-Авив
624 минуты назадLive
Пол Мерсон: «Роналду, один из величайших, упорно работает – а почему не могут игроки «МЮ»? Это высокомерие, отвратительное отношение. И все хотят уйти! Куда они пойдут? Кто их возьмет?»
1433 минуты назад
Лига конференций. Раунд плей-офф квалификации. «Шахтер» играет с «Серветтом», «Фиорентина» – с «Полесьем», «Кристал Пэлас» и «Фредрикстад» не забили
1251 минуту назадLive
Гарначо и «Челси» подпишут контракт на 7 лет. Вингер «МЮ» в пятницу пройдет медосмотр
2654 минуты назад
Чалов забил за ПАОК впервые в сезоне – «Риеке» в квалификации ЛЕ. У форварда 6-й гол за клуб в 45 матчах
18сегодня, 18:51
У «Баварии» и «ПСЖ» самое тяжелое расписание в ЛЧ, у «Арсенала» – одно из трех простейших (Opta)
26сегодня, 18:50
Гарначо переходит в «Челси». «МЮ» получит 40 млн фунтов – выгоднее продавали только Роналду, Лукаку и Ди Марию
86сегодня, 18:38
«Локомотив» не проигрывает с конца июля. Команда Галактионова победила в 6 из 9 матчей сезона
7сегодня, 18:29
Ко всем новостям
Последние новости
«Интер» договорился с «Олимпиакосом» о трансфере Тареми, форвард думает. У него 3 гола в 43 матчах за «нерадзурри»
8 минут назад
Форвард сборной Украины Ванат близок к переходу в «Жирону» за 15+2 млн евро
410 минут назад
«Шахтер» за 10+2 млн евро подписал хавбека «Флуминенсе» Исаке и форварда «Сантоса» Мейреллеса за 12 млн евро
22 минуты назадФото
Заур Тедеев: «В Европе нет такого количества пенальти. Судьям надо поменять образ: не учиться судейству, а самим играть. Делиться 5 на 5 и самим чувствовать игру»
324 минуты назад
Клуб из Мальты впервые сыграет в основной стадии еврокубков: «Хамрун Спартанс» прошли латвийский РФШ в Лиге конференций
334 минуты назадФото
Агент Баринова об интересе ЦСКА: «Это все сплетни из Telegram-каналов»
545 минут назад
«Локомотив» продлил контракт с Лантратовым до 2029 года
346 минут назад
«Ювентус» продаст Савону «Ноттингему» за 15 млн евро с учетом бонусов
946 минут назад
«Вольфсбург» арендовал защитника Франции U21 Кумбеди у «Лиона». Опция выкупа – 6+2 млн евро
253 минуты назадФото
Галактионов про 2:0 с «Акроном»: «Игра была под контролем «Локомотива». Были хорошие моменты»
3сегодня, 18:55