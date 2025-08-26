«Милан» звонил в агентство Хейлунда после срыва трансфера Бонифасе. Форвард «МЮ» уже вел переговоры с «Наполи» (GdS)
«Милан» пытался перехватить Расмуса Хейлунда у «Наполи».
Ранее сообщалось, что клуб из Неаполя близок к аренде форварда у «Манчестер Юнайтед» с правом выкупа.
По информации La Gazzetta dello Sport, в воскресенье, после сорвавшегося перехода Виктора Бонифасе из «Байера», «Милан» связался с агенством Хейлунда, чтобы уточнить текущую ситуацию вокруг датчанина. «Россонери» были готовы сделать предложение об аренде нападающего с правом выкупа, однако на момент звонка Хейлунд уже вел переговоры с «Наполи».
После неудавшейся попытки подписать Хейлунда «Милан» решил сосредоточиться на подписании Конрада Хардера из «Спортинга». Во вторник стало известно, что клубы достигли соглашения о переходе форварда за 24+3 млн евро и 10% от перепродажи.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: La Gazzetta dello Sport
