«Милан» звонил в агентство Хейлунда после срыва трансфера Бонифасе. Форвард «МЮ» уже вел переговоры с «Наполи» (GdS)

«Милан» пытался перехватить Расмуса Хейлунда у «Наполи».

Ранее сообщалось , что клуб из Неаполя близок к аренде форварда у «Манчестер Юнайтед » с правом выкупа.

По информации La Gazzetta dello Sport, в воскресенье, после сорвавшегося перехода Виктора Бонифасе из «Байера», «Милан » связался с агенством Хейлунда, чтобы уточнить текущую ситуацию вокруг датчанина. «Россонери» были готовы сделать предложение об аренде нападающего с правом выкупа, однако на момент звонка Хейлунд уже вел переговоры с «Наполи ».

После неудавшейся попытки подписать Хейлунда «Милан » решил сосредоточиться на подписании Конрада Хардера из «Спортинга ». Во вторник стало известно, что клубы достигли соглашения о переходе форварда за 24+3 млн евро и 10% от перепродажи.