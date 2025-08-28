Аморим выиграл 35,6% матчей во главе «МЮ» – это худший результат в эпоху АПЛ
Рубен Аморим выигрывает во главе «Манчестер Юнайтед» реже, чем прежние тренеры.
Под руководством португальца «МЮ» одержал победу в 35,6% матчей во всех турнирах в игровое время. Это худший результат среди всех тренеров клуба в эпоху АПЛ.
Показатель идущего следом Ральфа Рангника – 37,9%, Луи ван Гала – 52,4%, Дэвида Мойеса – 52,9%.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Squawka Football
